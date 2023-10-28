Анна Фролова оценила своё выступление в короткой программе на третьем этапе ГП России

Серебряная медалистка уфимского этапа Гран-при России Анна Фролова прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе ГП, который проходит в Красноярске. Судьи оценили прокат фигуристки в 70,75 балла.

«Четвёртый чистый прокат — это ещё не рекорд. Надеюсь, чисто будет несколько сезонов подряд. Но я рада, что катаюсь чисто. Никто не застрахован от ошибки, мы все люди, разные бывают моменты, нервы элементарно — у нас очень сложный вид спорта. Надо совмещать техническую и физическую готовность, моральный настрой правильный.

Я уже давно освоилась, в этом сезона радостно выходить на соревнования, получаю огромное удовольствие. Публика очень тепло реагирует, и я просто довольна. Пронзительная песня в короткой программе? Конечно. На самом деле, как только начинает играть такая музыка, ей невозможно не сопереживать. Изначально произведение очень сложное, очень глубокое, и мне достаточно просто вкладывать свои эмоции. Первое время песня могла меня захлёстывать, когда я только начинала её накатывать на сборах. И получалось так, что я слишком отвлекалась на эмоциональную сторону программы и не совсем концентрации хватало на техническую — могла совершать глупые ошибки на элементах. Но я нашла баланс, знаю, где могу отвлечься на эмоции, где сконцентрироваться на элементе, — всё на опыте.

Цель на сезон? Честно говоря, на этот сезон ничего не планировала, что какое-то определённое место займу и куда-то поеду. В какой-то момент поменялось отношение к соревнованиям, мне говорят: ты вступаешь здесь через две недели — ура, мы идём работаем, и у меня нет какой-то задачи: победить, быть лучшей среди лучших. Я просто хочу выходить. получать удовольствие, катать красиво и чисто, радовать публику.

Что заставило так поменяться? На самом деле это не зависит никак от ситуации, которая у нас в спорте и в мире. Просто, мне кажется, это какой-то жизненный опыт. Мой год с травмами, с несколькими переломами, когда я вообще не знала, смогу ли кататься, смогу ли вернуться. Потому что спорт очень быстро двигается, и, если ты выбыл, бывает сложно вернуться — это нужно начинать всё сначала. Когда я поняла, что могу кататься, мне не больно, нога зажила, я была рада просто находиться на льду — независимо от того, катаюсь чисто или с помарками.

Думала ли о победе? Я вообще изначально не смотрела список, состав, я просто знала, куда еду. Потом мне сказали, что должна была Соня Акатьева ехать — я узнала, и в тот же день сказали, что Соня снялась. Но, честно говоря, в этом сезоне я отписалась почти от всех информационных пабликов. Просто езжу и выполняю свои программы, свои элементы, мне этого достаточно. Как меня оценят, на какое место поставят — это не моя работа», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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