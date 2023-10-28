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Танцоры Степанова и Букин уверенно лидируют после ритм-танца на 3-м этапе ГП России

Танцоры Степанова и Букин уверенно лидируют после ритм-танца на 3-м этапе ГП России
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В Красноярске танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Лучший результат продемонстрировали Александра Степанова и Иван Букин, их прокат судьи оценили в 87,26 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,26 балла.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,61.
3. Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко – 76,13.
4. Софья Шевченко/Андрей Ежлов – 71,44.
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 71,42.
6. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов – 67,22.
7. Полина Усова/Михаил Антонов – 64,07.
8. Екатерина Храбрых/Мирон Суслов – 43,58.
9. Дарья Лунина/Андрей Акулов – 43,10.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
28 октября 2023, суббота. 15:15 МСК
Окончено
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