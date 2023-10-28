Крылова рассказала о состоянии Аннабель Морозов, которой порезали ногу на разминке

Серебряный призёр Олимпиады-1998 в танцах на льду, а ныне тренер и хореограф Анжелика Крылова рассказала о состоянии подопечной Аннабель Морозов, которая выступает в дуэте с Игорем Ерёменко.

Напомним, фигуристка Морозов травмировала ногу. Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала её. Несмотря на это, Аннабель вместе с партнёром Игорем Ерёменко вышла на лёд и представила ритм-танец. После его исполнения Аннабель уходила в слезах в зону объявления оценок. Позднее Ерёменко унес её на руках к врачу.

«Сейчас врачи накладывают ей несколько швов. Завтра они будут кататься», — сказала Крылова журналистам.

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Предлагаем к просмотру видео момента столкновения Шанаевой и Морозов: