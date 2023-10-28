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Шанаева и Дрозд рассказали о столкновении на разминке с Аннабель Морозов

Шанаева и Дрозд рассказали о столкновении на разминке с Аннабель Морозов
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Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали своё выступление в ритм-танце на третьем этапе серии Гран-при России, в частности, неприятный инцидент на разминке с Аннабель Морозов (Шанаева коньком порезала ей ногу).

Дрозд: прокат оценим положительно, мы довольны тем, как мы прокатали. Провели много работы.
Шанаева: мы сделали всё, что планировали, даже эмоционально мы вообще не устали.
Дрозд: чувствовалась энергетика, которая подписывала в течение проката. Прокаты бывают разные: иногда ты сконцентрирован, иногда ловишь драйв. Сегодня был такой случай.
Шанаева: что произошло на разминке? Я ничего не заметила.
Дрозд: там выходили из элемента. Если я правильно понял, три пары были в одной части.
Шанаева: опаснее было, когда мы с Сашей и с Ваней делали твиззлы вместе.
Дрозд: всё-таки пять пар — десять человек, у нас пять минут, естественно, все хотят размять свои элементы. Ещё есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку. Иногда такое случается.
Шанаева: уточню, что первой паре — сегодня это были Саша с Ваней — мы всегда уступаем, потому что ребятам нужно ещё отдохнуть. Мы с Пашей точно относимся спокойно к разминке: пять минут — нам этого достаточно.
Дрозд: пообщаться с Аннабель пока не удалось. Они, насколько я знаю, выступали вторыми, а лезть перед стартом — это не очень хорошо. Но мы надеемся, что всё в порядке. Я так понимаю, если они откатали, значит, ничего серьёзного. В любом случае здоровья всем.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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