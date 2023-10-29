Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 29 октября, стартуют соревнования взрослых на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Красноярске. День начнётся с произвольной программы среди мужчин в одиночном разряде на арене «Кристалл».
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
29 октября 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось
Произвольная программа стартует в 9:00 мск.
В короткой программе лучшим оказался Дмитрий Алиев.
Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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