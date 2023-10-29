Бойкова и Козловский — о помощи других фигуристов: сам себя не вытянешь, никто не поможет

Подопечные Этери Тутберидзе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о поддержке и помощи других фигуристов.

Козловский: С другой стороны у нас нет такой Саши Бойковой, которая могла бы помочь.

Бойкова: У меня всегда есть Дима, а у Димы всегда есть я.

Козловский: Да, здесь скорее некое сравнение с Бароном Мюнхгаузеном. Сам себя за волосы не вытянешь, никто не поможет.

Бойкова: Это правда. Надо самому собираться с мыслями, всё забывать, настраиваться на хорошее.

Козловский: В конце концов за нас элементы никто не сделает. Когда мы уходим на лёд, в рамках этих четырёх минут, в рамках бортика, мы там одни. Поэтому здесь лучше рассчитывать на себя, а не искать помощи в ком-то другом.

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