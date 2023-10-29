Крылова: это не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников. Морозов наложили 7 швов

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова прокомментировала решение своих подопечных – танцевального дуэта Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко сняться с ПП на 3-м этапе Гран-при России из-за неприятного инцидента на разминке КП. Напомним, фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала коньком ногу Морозов.

«Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы. Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но всё равно неделю ей нужен будет покой.

Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить», — приводит слова Крыловой «Матч ТВ».

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