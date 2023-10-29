Агаева: не расстроилась, что не смогла победить, сделала всё, что от меня требовалось

15-летняя российская фигуристка Мария Агаева прокомментировала завоевание бронзы на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.
«Я счастлива, что смогла сделать всё, что от меня зависит, всё, что я могу. Показала как свою старую короткую, так и новую произвольную на этих двух этапах Гран-при. В целом довольна, но есть над чем работать. Решение приехать в Красноярск было очень спонтанным и неожиданным, но мы успели прийти в себя, немного подготовиться, поэтому прилетели на соревнования.
На юниорских этапах было не так много зрителей, а здесь гораздо больше. После человека, который катается перед тобой, аплодируют, и сложно сконцентрироваться, но это обязательно нужно делать, чтобы быть уверенным в себе.
Не расстроилась ли, что немного не хватило до победы? Нет. Есть над чем работать. Всё, что требовалось от меня, я всё сделала», — передаёт слова Агаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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