Агаева: не расстроилась, что не смогла победить, сделала всё, что от меня требовалось

15-летняя российская фигуристка Мария Агаева прокомментировала завоевание бронзы на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«‎Я счастлива, что смогла сделать всё, что от меня зависит, всё, что я могу. Показала как свою старую короткую, так и новую произвольную на этих двух этапах Гран-при. В целом довольна, но есть над чем работать. Решение приехать в Красноярск было очень спонтанным и неожиданным, но мы успели прийти в себя, немного подготовиться, поэтому прилетели на соревнования.

На юниорских этапах было не так много зрителей, а здесь гораздо больше. После человека, который катается перед тобой, аплодируют, и сложно сконцентрироваться, но это обязательно нужно делать, чтобы быть уверенным в себе.

Не расстроилась ли, что немного не хватило до победы? Нет. Есть над чем работать. Всё, что требовалось от меня, я всё сделала»‎, — передаёт слова Агаевой корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.