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Победный прокат Марии Агаевой в короткой программе на 3-м этапе Гран-при России

Победный прокат Марии Агаевой в короткой программе на 3-м этапе Гран-при России
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Фигуристка Мария Агаева показала лучший результат в короткой программе на третьем этапе Гран‑при России по фигурному катанию в Красноярске. За свой прокат 15‑летняя спортсменка получила 70,91 балла.

Мария Агаева без особых проблем справилась с довольно сложным техническим набором из тройного флипа, дупеля и каскада из тройных лутца и тулупа во второй половине программы. При этом фигуристка прекрасно передала образ и выложилась артистически. Казалось, что фигуристке слегка не хватило скорости, но это никак не повлияло на впечатление от её выступления. Свои 70,91 балла Маша точно заслужила.

Второе место по итогам короткой программы заняла Анна Фролова (70,75 балла), третьей стала Елизавета Куликова (68,18). Занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе 17-летняя Майя Хромых заняла восьмое место, набрав 62,06 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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