Тренер Крылова: надеемся, что к этапу Гран-при в Москве Морозов успеет восстановиться

Тренер танцевального дуэта Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко Анжелика Крылова прокомментировала состояние здоровья спортсменки после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске.

В субботу, 28 октября, на разминке перед ритм-танцем ногу Морозов порезала коньком фигуристка Елизавета Шанаева. Из-за травмы пара Морозов/Ерёменко была вынуждена сняться с турнира перед произвольной программой в воскресенье, 29 октября.

«Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Будем восстанавливаться, делать перевязки и обязательно сделаем МРТ — всё-таки опасное место травмировано, все связки и сухожилия рядом. До этапа в Москве ещё месяц, надеемся, что к этому сроку Аннабель успеет восстановиться.

Что касается её психологического состояния, то, конечно, всё это для неё очень неприятно, обидно. Она очень хотела выступать, так долго этого ждала. Ничего, всё впереди. Я считаю, что эта ситуация ещё больше нас сплотит для будущих побед», — приводит слова Крыловой ТАСС.