Жулин: абсолютно все, кто уходил от Тутберидзе, в этом решении проиграли

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер и постановщик Александр Жулин высказался о многочисленных переходах в российских танцах на льду, произошедших после Олимпийских игр – 2022.

Так, в группе Жулина оказались Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

«Почему спортсмены уходят от прежних тренеров? Чего они ищут? Если человек уходит, это, как правило, означает, что его что-то не устраивало. Хотя глубоко я никогда не копаю, не спрашиваю о причинах. Иногда между людьми элементарно не складываются личные отношения. Или кто-то хочет большего комфорта. Хотя, например, в случае с Этери Тутберидзе я вижу, что абсолютно все, кто от неё уходил, в этом решении проиграли. Это прямо видно невооружённым глазом», — приводит слова Жулина RT.