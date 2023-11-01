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Бутырская — о конкуренции в России: быть чемпионкой мира — это немножко другой уровень

Бутырская — о конкуренции в России: быть чемпионкой мира — это немножко другой уровень
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о конкуренции среди отечественных фигуристок на внутренних стартах.

От участия в международных турнирах большинство российских спортсменов отстранено с марта 2022 года.

«Достаточно ли для наших девочек конкуренции без международных стартов? У нас в стране, особенно в женском одиночном катании, самая сильная школа. Вижу много талантливых девчонок. У них огромный потенциал и желание. И конкуренция на внутренних стартах достаточная. Но быть чемпионкой мира, Европы, выиграть финал Гран-при — это немножко другой уровень. Спортсмены стремятся к самому высокому. Все прекрасно знают, что могут и должны. А шансов не дают. Думаю, всем обидно», — приводит слова Бутырской «КП-Спорт».

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