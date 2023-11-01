Журанков: ритм-танец Степановой и Букина, возможно, проиграл бы всем призёрам Skate Canada

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и спортивный комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» высказались о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина с ритм-танцем на Гран-при России.

Журанков: Мне очень понравилось на контрольных прокатах выступление Степановой и Букина. Реально. Мне казалось, что это может быть классно. А тут первый старт, и ощущения, которое было на прокатах, у меня не повторилось, к сожалению. Белая рубашка Вани, мне казалось, была более стильной, чем вот эта оранжевая. Костюм у Саши тоже претерпел изменения, какие-то движения ушли, какие-то — появились.

Я не увидел в этом настроения 80-х, тех эмоций, которые у меня были на Skate Canada во время выступления Пайпер Гиллес и Пола Пуарье. Взять три дуэта с Гран-при Канады — Гиллис/Пуарье, Фир/Гибсон, Рид/ Амбрелявичус, — боюсь, мы бы стояли за ними.

Боброва: Всё равно вторую оценку никуда не деть. Сильно за ним мы бы точно не стояли, но на данный момент, наверное, мы бы проиграли канадцам. Саше с Ваней на данный момент было бы сложно с ними бороться. Но не только из-за программы, а из-за формы. Ребята полтора года не катались, они только вышли. Ваня сам говорит, что он не в форме. Но у них всё впереди.