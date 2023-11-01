Журанков: мы привыкли, что женское одиночное катание — это стиль «Хрустального»

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлениях фигуристок в женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Я поймал себя на мысли, что женское одиночное катание у нас сейчас приобретает абсолютно другой образ. Особенно благодаря выступлениям в Красноярске. Мы привыкли, что женское одиночное катание — это стиль «Хрустального». Для нас «Хрустальный» — это законодатель мод в женском одиночном катании. Если сейчас абстрагироваться и подумать, что такое российское женское одиночное катание, то у тебя в голове сразу всплывает: «Это Хрустальный». А в Красноярске мы получили новую палитру! Анна Фролова, Вероника Яметова, Елизавета Куликова из группы Соколовской в ЦСКА», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».