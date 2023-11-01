«Есть разочарование». Журанков — о программе Гуменника под кавер на песню Rammstein

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и спортивный комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» поделились мнением о короткой программе фигуриста Петра Гуменника под кавер на песню группы Rammstein.

Журанков: Есть разочарование от Пети Гуменника. Столько копий было сломано вокруг этой короткой программы, столько пытались отстоять справедливость, свободу и демократию в одной отдельно взятой фигурнокатательной семье, а тут он вышел, и что?… Очень-очень обидно.

Боброва: Я вижу потенциал программы. Я считаю, что не зря они за нее боролись, просто эту программу хочется видеть эмоциональной и чистой. Здесь не хочется менять программу. Да, может, она не смотрелась такой яркой, какой должна смотреться. Но я жду эту программу в чистом исполнении, и там будет, на что посмотреть. Потенциал в этой программе виден.