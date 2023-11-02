«Мы друг друга на зубок знаем». Осокина и Грицаенко — о взаимоотношениях в паре

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, ставшие серебряными призёрами этапа Гран-при России в Красноярске в парном катании, ответили на вопрос о взаимоотношениях внутри дуэта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Вы катаетесь вместе только второй год, но уже так хорошо чувствуете друг друга?

Артём: Мы постоянно вместе находимся, мы друг друга на зубок знаем. Всё видно по лицу, по движениям, по разговорам.

Лиза: Есть ощущение, что мы очень давно катаемся вместе. С одной стороны, этот год быстро пролетел, но с другой, мы уже столько накатали. Растём!

Артём: Мы в прошлом сезоне очень много стартов проехали, как за три года. Но всё равно, когда Лизка приехала к нам в Пермь, я старался приобщить её к парному катанию, все взял на свои мужские плечи (смеется).