«Видите, Лиза — рыжая, у нас всё дерзко должно быть». Интервью с парой-открытием Гран-при

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали настоящим открытием третьего этапа Гран-при России. Ребята только вышли из юниоров, но уже составляют серьёзную конкуренцию лидерам. В Красноярске подопечные Павла Слюсаренко выдали два очень ярких и по-настоящему мощных проката, с ходу заработав больше 210 баллов — это их личный рекорд! «Оценки больше проката понравились», — признался Артём после произвольной программы. Даже с небольшими помарками Осокина и Грицаенко едва не навязали борьбу действующим чемпионам России Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, а это значит, что у нас появилась очень многообещающая пара.
«Чемпионат» не мог пропустить успех Лизы и Артёма в Красноярске и сделал с фигуристами интервью. О мощном результате, дерзком катании и мечтах ребят — в нашем материале.
— Ребята, поздравляю вас с серебром! Для вас эта медаль — успех? Или, может, хотелось большего?
Лиза: На данный момент для нас это хорошо, так как мы ориентируемся по баллам. На что накатали, то мы и получили сегодня на льду.
Артём: Это наш первый полноценный сезон в мастерах, с первого старта войти не то что в тройку, а стать вторыми вслед за чемпионами — это очень достойно.
— На этом этапе достаточно высокая конкуренция. Какие у вас были ожидания?
Артём: Мы не знали, как были подготовлены другие ребята, насколько они выросли. У меня лично были некие переживания, но Лиза меня успокаивала.
Лиза: Я говорила, что надо быть уверенными в себе. Насчёт ожиданий у меня лично: я хотела в тройку попасть и откататься чисто.
— То есть Лиза в вашей паре старается сохранять хладнокровие, всё держит под контролем?
Лиза: Я чувствую, когда Артём нервничает, а это сразу сказывается на элементах. По внутренним ощущениям чувствуешь, что человек волнуется.
Артём: Ничего не сделаешь, я вот эмоциональный человек (улыбается).
Лиза: Я не показываю, что волнуюсь. Даже если волнуюсь, по мне это сложно понять.
Артём: Но я всё равно вижу!
Лиза: Потому что ты партнёр (улыбается).
Елизавета Осокина и Артём Грицаенко на пьедестале Гран-при в Красноярске (слева)
Фото: РИА Новости
— Вы катаетесь вместе только второй год, но уже так хорошо чувствуете друг друга?
Артём: Мы постоянно вместе находимся, друг друга на зубок знаем. Всё видно по лицу, по движениям, по разговорам.
— Говорите так, будто катаетесь вместе лет пять.
Лиза: Есть ощущение, что мы очень давно катаемся вместе. С одной стороны, этот год быстро пролетел, но с другой — мы уже столько накатали. Растём!
Артём: Мы в прошлом сезоне очень много стартов проехали — как за три года. Но всё равно, когда Лизка приехала к нам в Пермь, я старался приобщить её к парному катанию, всё взял на свои мужские плечи (смеётся).
— Лиза, как происходил твой переход в парное?
Лиза: Когда я приехала в Пермь, сразу почувствовала особенную, домашнюю атмосферу. Мне сразу стало как-то уютно.
Артём: У нас и с тренерами, и с коллегами ощущение, будто мы старые друзья. Мы быстро сдружились со всеми, стараемся поддерживать тёплые отношения и с теми, кто от нас уходит.
— Извечный вопрос: существует ли дружба в фигурном катании?
Лиза: Зависит от людей, у всех разные характеры, разные манеры общения. Мы на стороне дружелюбия.
Артём: Вне льда мы хорошо общаемся с ребятами, на льду сосредоточены на себе, другие на второй план отходят. А после прокатов уже: «Ребята, давайте обнимемся, поцелуемся, мы рады за вас». Это всё зависит от людей, кто как реагирует.
— У вас достаточно сильная группа. Конкуренция на тренировках подзаряжает?
Лиза: Честно, этой конкуренции не чувствуется, потому что атмосфера в группе уютная и дружелюбная. Все занимаются своими делами, все заняты. Нет времени смотреть на других.
Артём: Но бывает такое, что, когда кто-то из группы занял призовое место, ты такой: «Я тоже хочу! Хочу ещё лучше».
Лиза: Но это больше к стартам относится, в тренировочной атмосфере каждый сам по себе.
Артём: Некогда на других смотреть.
— Что вам удалось улучшить за межсезонье? Расскажите, над чем работали.
Лиза: Над прыжками. Мы усложнили каскад: в прошлом сезоне был сальхов — ойлер — сальхов, а сейчас сальхов — дупель — дупель. Начали работать над стабильностью элементов — она улучшилась с прошлого сезона.
Артём: Поддержечки чуть-чуть подправили, подкрут постарались поддержать. Но всё равно лето вышло тяжёлым, хоть и интересным. Нам пришлось пропустить первый сбор в Новогорске из-за небольшой травмы, нельзя было выходить раньше времени.
Лиза: Подготовку мы начали позже, чем остальные.
Артём: У нас, как обычно, впритык.
Лиза: В прошлом сезоне я приехала летом, и мы начали быстро готовиться к прокатам. А в этом сезоне получилось так, что все поехали на сборы, а мы присоединились позже. К прокатам набрали форму, было тяжело, но мы справились.
— То есть для вас нет проблемы в том, чтобы догонять?
Артём: Мы уже привыкли. К этому старту мы тоже впопыхах готовились. Сначала приехали с прокатов, у нас был небольшой перерыв в плане нагрузок. Но тренеры рассчитали так, чтобы к этапу мы уже были готовы.
Лиза: Можно сказать, что это специально делается. Мы сначала сбавляем форму, а потом набираем, чтобы к стартам быть во всеоружии.
— Хочу поговорить немного о ваших программах. Артём рассказал, что он нашел музыку для обеих постановок. То есть он идейный двигатель вашей пары в плане программ?
Артём: Ну а кто, если не Артём? (Смеётся.)
Лиза: Артём предлагает музыку, мы все её обсуждаем, тренеры тоже скидывают варианты, я что-то могу предложить. Но в большинстве случаев мы выбираем идеи Тёмы.
— А почему?
Лиза: Всем нравится, это оригинально.
Артём: Я просто больше всех предлагаю, вероятность попадания больше (смеётся).
Лиза: У него есть музыка, которую он давно отложил, он её скидывает, и всё, всем нравится. Мы что-то ещё скидываем, но потом отбрасываем и берем то, что изначально предлагал Артём.
— Артём, ты целенаправлено ищешь музыку для программ или просто слушаешь и такой: «Так, под это будет круто поставить программу»?
Артём: Скорее, второе. Я много слушаю музыку и иногда попадается что-то прям вау. И начинаю думать, как это будет смотреться на льду, подойдёт ли под наш стиль, получится ли скомпоновать с другой музыкой. Но я не люблю компоновку разной музыки, мне больше нравится она целая.
— Какой стиль вы планируете развивать в своих постановках? Это ближе к классическому парному катанию или хотите делать что-то более уникальное?
Артём: Вы же видите, Лиза — рыжая, у нас всё дерзко должно быть (смеётся).
Лиза: Это наша изюминка (улыбается).
Артём: У нас короткая получилась более нежная, спокойная. Мне понравилась музыка, я захотел её сделать.
Лиза: Произвольная отличается образом — тут более дерзкий образ, лично я чувствую себя в нём увереннее, чем в короткой. Обычно у нас программы именно в этом стиле, а короткая программа немного непривычная.
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— В произвольной программе у вас проглядывается феминистский посыл. Лиза, тебе близок образ сильной женщины?
Лиза: Да. Мне нравятся программы, которые заряжают. Ты едешь и кайфуешь в этом образе, улыбаешься.
Артём: Мы в прошлом сезоне начали примерно с такого же, у нас было что-то с сексуальным подтекстом. И как-то так понеслось, что в этом году мы поставили сначала короткую, потом произвольную, и по хореографии мы короткую накатывали дольше, чем произвольную. Произвольная нам как-то поближе.
Лиза: В прошлом сезоне мы короткую в похожем стиле катали.
— Не сказывается ли в короткой программе давление из-за того, что у соперников такая же музыка?
Артём: Когда узнали, что у Димы с Сашей такая же музыка, такая же обработка, конечно, расстроились. Я подумал: «Ого, они нашли такое, в каких-то недрах музыкальных платформ. Как так-то? Как они её нашли?» Ладно, я понимаю, оригинал, Нэйтан Чен его катал, Глеб Лутфуллин тоже взял оригинал, классно под него катается. Как Дима с Сашей нашли этот ремикс? Мне было обидно, что я не один такой (улыбается). Но потом посидели, подумали и решили, что у каждого своя программа. Решили, что будем стараться раскрыть программу больше, чем ребята. Получается или нет, зрители решают, а судьи оценивают.
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— У меня есть для вас вопрос от болельщиков: что вам нравится в вашем партнёре?
Лиза: Я чувствую себя уверенно рядом с Тёмой, мне комфортно с ним. Чувствую опору, поддержку, нахожусь с ним в безопасности. Это мне нравится. Тёмочка — молодец!
Артём: Лизка — молодец, что слушается. Мне нравится её характер, боевой настрой. Но когда что-то не получается, приходится конкретно её успокаивать — в этом есть свой шарм. Она как головоломка, которую надо решить, чтобы она хорошо себя вела и показывала положительные эмоции (улыбается).
— Лиза, в тебе уже появилось бесстрашие, которое должно быть у парницы?
Лиза: Как такового страха у меня и не было, когда я переходила в пары. На данный момент чувствую себя увереннее, чем в прошлом сезоне. Элементы, которые делаем сейчас, уже настроены, налажены, мы их уже делаем на автомате.
— Какая была главная сложность в твоём переходе из одиночного в пары?
Лиза: Найти надежного, хорошего партнера, который…
Артём: Который я! (Смеётся.)
Лиза: (Смеётся.)… который подойдёт по душе, по характеру, и мы скатаемся. И найти команду.
— То есть найти тренеров тоже было непросто?
Лиза: Конечно.
Артём: Сейчас у нас групп парного катания, именно высокого уровня, немного. Попасть в одну из них — большая удача. А ещё найти хорошего партнёра, с которым всё получится, с которым вы будете гармонично смотреться, всё будет слаженно и красиво.
— Какая у вас глобальная цель в парном катании?
Артём: Хочется отобраться на Олимпиаду, если нас откроют.
— А на этот сезон?
Лиза: Попадание в основу сборной России. И чисто кататься.
Артём: На чемпионате России хочется прям все соки из себя выжать.
Лиза: Показать свой максимум на данный сезон, передать на соревновательном льду всё то, что делаем на тренировках.
Артём: Занять достойное место, на которое на износ работаем.
Елизавета Осокина и Артём Грицаенко
Фото: РИА Новости
— Почему вы так быстро решились на переход во взрослое катание?
Артём: Да я уже старый! Мне нельзя по юниорам кататься. Прошлый сезон был последний.
Лиза: Мы катались и по юниорам, и по мастерам, чтобы накатывать мастерскую программу. И чтобы больше стартов было, чтобы скататься и чувствовать себя уверенно.
— Чем вы увлекаетесь, помимо фигурного катания?
Лиза: У меня учёба, я в 11-м классе.
— Куда планируешь поступать?
Лиза: Пока определилась с предметами и только выбираю, куда буду поступать. На данный момент не могу сказать точно.
— А с направлением уже определилась?
Лиза: Выбираю между творческим и спортивным. Но если выбирать творческую профессию, то надо будет много времени уделять учёбе. А времени практически нет, потому что постоянно тренировки. Пока, наверное, склоняюсь к спортивному.
Артём: Я учусь на заочном отделении на спортивном менеджменте. А что касается увлечений — играю на гитаре. С этих призовых планирую покупать себе новую гитару.
— Не думал написать музыку для программы?
Артём: Нет-нет-нет. Мне пока не представляется это возможным, не хватает мастерства. Может быть, когда-то да, своим ученикам, если буду тренером.
— Есть ли у вас какая-нибудь мечта, не связанная с фигурным катанием?
Артём: Тяжело об этом сказать, когда ты каждый день находишься на тренировках. Каждый день хочется отдохнуть после них (смеётся).
Лиза: Просто хочется, чтобы всё складывалось хорошо и каждый день приносил радость и удовольствие.