Елизавета Осокина и Артём Грицаенко мощно ворвались во взрослое катание. Они уже дают бой лидерам!

«Видите, Лиза — рыжая, у нас всё дерзко должно быть». Интервью с парой-открытием Гран-при

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали настоящим открытием третьего этапа Гран-при России. Ребята только вышли из юниоров, но уже составляют серьёзную конкуренцию лидерам. В Красноярске подопечные Павла Слюсаренко выдали два очень ярких и по-настоящему мощных проката, с ходу заработав больше 210 баллов — это их личный рекорд! «Оценки больше проката понравились», — признался Артём после произвольной программы. Даже с небольшими помарками Осокина и Грицаенко едва не навязали борьбу действующим чемпионам России Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, а это значит, что у нас появилась очень многообещающая пара.

«Чемпионат» не мог пропустить успех Лизы и Артёма в Красноярске и сделал с фигуристами интервью. О мощном результате, дерзком катании и мечтах ребят — в нашем материале.

— Ребята, поздравляю вас с серебром! Для вас эта медаль — успех? Или, может, хотелось большего?

Лиза: На данный момент для нас это хорошо, так как мы ориентируемся по баллам. На что накатали, то мы и получили сегодня на льду.

Артём: Это наш первый полноценный сезон в мастерах, с первого старта войти не то что в тройку, а стать вторыми вслед за чемпионами — это очень достойно.

— На этом этапе достаточно высокая конкуренция. Какие у вас были ожидания?

Артём: Мы не знали, как были подготовлены другие ребята, насколько они выросли. У меня лично были некие переживания, но Лиза меня успокаивала.

Лиза: Я говорила, что надо быть уверенными в себе. Насчёт ожиданий у меня лично: я хотела в тройку попасть и откататься чисто.

— То есть Лиза в вашей паре старается сохранять хладнокровие, всё держит под контролем?

Лиза: Я чувствую, когда Артём нервничает, а это сразу сказывается на элементах. По внутренним ощущениям чувствуешь, что человек волнуется.

Артём: Ничего не сделаешь, я вот эмоциональный человек (улыбается).

Лиза: Я не показываю, что волнуюсь. Даже если волнуюсь, по мне это сложно понять.

Артём: Но я всё равно вижу!

Лиза: Потому что ты партнёр (улыбается).

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко на пьедестале Гран-при в Красноярске (слева) Фото: РИА Новости

— Вы катаетесь вместе только второй год, но уже так хорошо чувствуете друг друга?

Артём: Мы постоянно вместе находимся, друг друга на зубок знаем. Всё видно по лицу, по движениям, по разговорам.

— Говорите так, будто катаетесь вместе лет пять.

Лиза: Есть ощущение, что мы очень давно катаемся вместе. С одной стороны, этот год быстро пролетел, но с другой — мы уже столько накатали. Растём!

Артём: Мы в прошлом сезоне очень много стартов проехали — как за три года. Но всё равно, когда Лизка приехала к нам в Пермь, я старался приобщить её к парному катанию, всё взял на свои мужские плечи (смеётся).

— Лиза, как происходил твой переход в парное?

Лиза: Когда я приехала в Пермь, сразу почувствовала особенную, домашнюю атмосферу. Мне сразу стало как-то уютно.

Артём: У нас и с тренерами, и с коллегами ощущение, будто мы старые друзья. Мы быстро сдружились со всеми, стараемся поддерживать тёплые отношения и с теми, кто от нас уходит.

— Извечный вопрос: существует ли дружба в фигурном катании?

Лиза: Зависит от людей, у всех разные характеры, разные манеры общения. Мы на стороне дружелюбия.

Артём: Вне льда мы хорошо общаемся с ребятами, на льду сосредоточены на себе, другие на второй план отходят. А после прокатов уже: «Ребята, давайте обнимемся, поцелуемся, мы рады за вас». Это всё зависит от людей, кто как реагирует.

— У вас достаточно сильная группа. Конкуренция на тренировках подзаряжает?

Лиза: Честно, этой конкуренции не чувствуется, потому что атмосфера в группе уютная и дружелюбная. Все занимаются своими делами, все заняты. Нет времени смотреть на других.

Артём: Но бывает такое, что, когда кто-то из группы занял призовое место, ты такой: «Я тоже хочу! Хочу ещё лучше».

Лиза: Но это больше к стартам относится, в тренировочной атмосфере каждый сам по себе.

Артём: Некогда на других смотреть.

— Что вам удалось улучшить за межсезонье? Расскажите, над чем работали.

Лиза: Над прыжками. Мы усложнили каскад: в прошлом сезоне был сальхов — ойлер — сальхов, а сейчас сальхов — дупель — дупель. Начали работать над стабильностью элементов — она улучшилась с прошлого сезона.

Артём: Поддержечки чуть-чуть подправили, подкрут постарались поддержать. Но всё равно лето вышло тяжёлым, хоть и интересным. Нам пришлось пропустить первый сбор в Новогорске из-за небольшой травмы, нельзя было выходить раньше времени.

Лиза: Подготовку мы начали позже, чем остальные.

Артём: У нас, как обычно, впритык.

Лиза: В прошлом сезоне я приехала летом, и мы начали быстро готовиться к прокатам. А в этом сезоне получилось так, что все поехали на сборы, а мы присоединились позже. К прокатам набрали форму, было тяжело, но мы справились.

— То есть для вас нет проблемы в том, чтобы догонять?

Артём: Мы уже привыкли. К этому старту мы тоже впопыхах готовились. Сначала приехали с прокатов, у нас был небольшой перерыв в плане нагрузок. Но тренеры рассчитали так, чтобы к этапу мы уже были готовы.

Лиза: Можно сказать, что это специально делается. Мы сначала сбавляем форму, а потом набираем, чтобы к стартам быть во всеоружии.

— Хочу поговорить немного о ваших программах. Артём рассказал, что он нашел музыку для обеих постановок. То есть он идейный двигатель вашей пары в плане программ?

Артём: Ну а кто, если не Артём? (Смеётся.)

Лиза: Артём предлагает музыку, мы все её обсуждаем, тренеры тоже скидывают варианты, я что-то могу предложить. Но в большинстве случаев мы выбираем идеи Тёмы.

— А почему?

Лиза: Всем нравится, это оригинально.

Артём: Я просто больше всех предлагаю, вероятность попадания больше (смеётся).

Лиза: У него есть музыка, которую он давно отложил, он её скидывает, и всё, всем нравится. Мы что-то ещё скидываем, но потом отбрасываем и берем то, что изначально предлагал Артём.

— Артём, ты целенаправлено ищешь музыку для программ или просто слушаешь и такой: «Так, под это будет круто поставить программу»?

Артём: Скорее, второе. Я много слушаю музыку и иногда попадается что-то прям вау. И начинаю думать, как это будет смотреться на льду, подойдёт ли под наш стиль, получится ли скомпоновать с другой музыкой. Но я не люблю компоновку разной музыки, мне больше нравится она целая.

— Какой стиль вы планируете развивать в своих постановках? Это ближе к классическому парному катанию или хотите делать что-то более уникальное?

Артём: Вы же видите, Лиза — рыжая, у нас всё дерзко должно быть (смеётся).

Лиза: Это наша изюминка (улыбается).

Артём: У нас короткая получилась более нежная, спокойная. Мне понравилась музыка, я захотел её сделать.

Лиза: Произвольная отличается образом — тут более дерзкий образ, лично я чувствую себя в нём увереннее, чем в короткой. Обычно у нас программы именно в этом стиле, а короткая программа немного непривычная.

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— В произвольной программе у вас проглядывается феминистский посыл. Лиза, тебе близок образ сильной женщины?

Лиза: Да. Мне нравятся программы, которые заряжают. Ты едешь и кайфуешь в этом образе, улыбаешься.

Артём: Мы в прошлом сезоне начали примерно с такого же, у нас было что-то с сексуальным подтекстом. И как-то так понеслось, что в этом году мы поставили сначала короткую, потом произвольную, и по хореографии мы короткую накатывали дольше, чем произвольную. Произвольная нам как-то поближе.

Лиза: В прошлом сезоне мы короткую в похожем стиле катали.

— Не сказывается ли в короткой программе давление из-за того, что у соперников такая же музыка?

Артём: Когда узнали, что у Димы с Сашей такая же музыка, такая же обработка, конечно, расстроились. Я подумал: «Ого, они нашли такое, в каких-то недрах музыкальных платформ. Как так-то? Как они её нашли?» Ладно, я понимаю, оригинал, Нэйтан Чен его катал, Глеб Лутфуллин тоже взял оригинал, классно под него катается. Как Дима с Сашей нашли этот ремикс? Мне было обидно, что я не один такой (улыбается). Но потом посидели, подумали и решили, что у каждого своя программа. Решили, что будем стараться раскрыть программу больше, чем ребята. Получается или нет, зрители решают, а судьи оценивают.

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— У меня есть для вас вопрос от болельщиков: что вам нравится в вашем партнёре?

Лиза: Я чувствую себя уверенно рядом с Тёмой, мне комфортно с ним. Чувствую опору, поддержку, нахожусь с ним в безопасности. Это мне нравится. Тёмочка — молодец!

Артём: Лизка — молодец, что слушается. Мне нравится её характер, боевой настрой. Но когда что-то не получается, приходится конкретно её успокаивать — в этом есть свой шарм. Она как головоломка, которую надо решить, чтобы она хорошо себя вела и показывала положительные эмоции (улыбается).

— Лиза, в тебе уже появилось бесстрашие, которое должно быть у парницы?

Лиза: Как такового страха у меня и не было, когда я переходила в пары. На данный момент чувствую себя увереннее, чем в прошлом сезоне. Элементы, которые делаем сейчас, уже настроены, налажены, мы их уже делаем на автомате.

— Какая была главная сложность в твоём переходе из одиночного в пары?

Лиза: Найти надежного, хорошего партнера, который…

Артём: Который я! (Смеётся.)

Лиза: (Смеётся.)… который подойдёт по душе, по характеру, и мы скатаемся. И найти команду.

— То есть найти тренеров тоже было непросто?

Лиза: Конечно.

Артём: Сейчас у нас групп парного катания, именно высокого уровня, немного. Попасть в одну из них — большая удача. А ещё найти хорошего партнёра, с которым всё получится, с которым вы будете гармонично смотреться, всё будет слаженно и красиво.

— Какая у вас глобальная цель в парном катании?

Артём: Хочется отобраться на Олимпиаду, если нас откроют.

— А на этот сезон?

Лиза: Попадание в основу сборной России. И чисто кататься.

Артём: На чемпионате России хочется прям все соки из себя выжать.

Лиза: Показать свой максимум на данный сезон, передать на соревновательном льду всё то, что делаем на тренировках.

Артём: Занять достойное место, на которое на износ работаем.

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко Фото: РИА Новости

— Почему вы так быстро решились на переход во взрослое катание?

Артём: Да я уже старый! Мне нельзя по юниорам кататься. Прошлый сезон был последний.

Лиза: Мы катались и по юниорам, и по мастерам, чтобы накатывать мастерскую программу. И чтобы больше стартов было, чтобы скататься и чувствовать себя уверенно.

— Чем вы увлекаетесь, помимо фигурного катания?

Лиза: У меня учёба, я в 11-м классе.

— Куда планируешь поступать?

Лиза: Пока определилась с предметами и только выбираю, куда буду поступать. На данный момент не могу сказать точно.

— А с направлением уже определилась?

Лиза: Выбираю между творческим и спортивным. Но если выбирать творческую профессию, то надо будет много времени уделять учёбе. А времени практически нет, потому что постоянно тренировки. Пока, наверное, склоняюсь к спортивному.

Артём: Я учусь на заочном отделении на спортивном менеджменте. А что касается увлечений — играю на гитаре. С этих призовых планирую покупать себе новую гитару.

— Не думал написать музыку для программы?

Артём: Нет-нет-нет. Мне пока не представляется это возможным, не хватает мастерства. Может быть, когда-то да, своим ученикам, если буду тренером.

— Есть ли у вас какая-нибудь мечта, не связанная с фигурным катанием?

Артём: Тяжело об этом сказать, когда ты каждый день находишься на тренировках. Каждый день хочется отдохнуть после них (смеётся).

Лиза: Просто хочется, чтобы всё складывалось хорошо и каждый день приносил радость и удовольствие.