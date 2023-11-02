«Она как головоломка». Осокина и Грицаенко рассказали, что им нравится друг в друге

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в парном катании, ответили на вопрос друг о друге в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— У меня есть для вас вопрос от болельщиков: что вам нравится в вашем партнёре?

Лиза: Я чувствую себя уверенно рядом с Тёмой, мне комфортно с ним. Я чувствую опору, поддержку, нахожусь с ним в безопасности. Это мне нравится. Тёмочка — молодец!

Артём: Лизка молодец, что слушается. Мне нравится её характер, боевой настрой. Но когда что-то не получается, приходится конкретно её успокаивать — в этом есть свой шарм. Она как головоломка, которую надо решить, чтобы она хорошо себя вела и показывала положительные эмоции (улыбается).