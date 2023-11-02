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Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась в возрасте 94 лет

Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась в возрасте 94 лет
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Знаменитый немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер скончалась утром в четверг, 2 ноября, в возрасте 94 лет, сообщает MDR.

За годы тренерской карьеры Мюллер воспитала ни один десяток чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Первой её ученицей стала родная дочь – двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт. А самой известной двукратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Катарина Витт.

Также среди знаменитых учеников Мюллер — двукратный чемпион мира Ян Хоффман и олимпийская чемпионка Анетт Петч. В общей сложности её подопечные завоевали 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. А её ученица Соня Моргенштерн в 1971 году впервые в истории чемпионатов мира исполнила тройной прыжок.

В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

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