Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась в возрасте 94 лет

Знаменитый немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер скончалась утром в четверг, 2 ноября, в возрасте 94 лет, сообщает MDR.

За годы тренерской карьеры Мюллер воспитала ни один десяток чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Первой её ученицей стала родная дочь – двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт. А самой известной двукратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Катарина Витт.

Также среди знаменитых учеников Мюллер — двукратный чемпион мира Ян Хоффман и олимпийская чемпионка Анетт Петч. В общей сложности её подопечные завоевали 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. А её ученица Соня Моргенштерн в 1971 году впервые в истории чемпионатов мира исполнила тройной прыжок.

В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания.