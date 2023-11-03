The Skating Lesson: скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Издание The Skating Lesson сообщило о смерти советского фигуриста, двукратного чемпиона Олимпийских игр Олега Протопопова. Спортсмен скончался на 92-м году жизни в Швейцарии, где жил с 1979 года.

«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети издания.

Олег Протопопов выступал в дуэте со своей женой Людмилой Белоусовой в парном фигурном катании. Вместе они первыми выполнили многие элементы, которые сегодня являются обязательными для исполнения на соревнованиях. Фигуристы являются чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968).

Супруга и партнёрша фигуриста, Людмила Белоусова, ушла из жизни в 2017 году.