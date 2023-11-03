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Видео: короткая программа Губановой на Гран-при ISU, после которого фигуристка идёт второй

Видео: короткая программа Губановой на Гран-при ISU, после которого фигуристка идёт второй
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Сегодня, 3 ноября, на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция) завершились прокаты короткой программы у женщин. Бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Грузию, Анастасия Губанова получила от судей 66,73 балла и занимает на соревнованиях промежуточное второе место, уступая идущей первой американке Изабо Левито (71,83) 5,10 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Анастасии Губановой.

Гран-при ISU. Франция. Женщины. Короткая программа

1. Изабо Левито (США) – 71,83.
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,73.
3. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 66,30.

Произвольную программу спортсменки представят в субботу, 4 ноября. Прокаты начнутся в 15:00 по московскому времени.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.

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