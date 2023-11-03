Наталья Бестемьянова — об Олеге Протопопове: таких людей больше нет. Ушла целая эпоха

Советская фигуристка Наталья Бестемьянова рассказала о своём отношении к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Олегу Протопопову, о смерти которого стало известно в пятницу, 3 ноября. Спортсмен выступал в парном катании со своей супругой Людмилой Белоусовой: вместе они завоевали золото Олимпиад 1964 и 1968 годов.

«Олег Протопопов и Людмила Белоусова — абсолютно легендарный дуэт, беззаветно преданный своему творчеству, фигурному катанию. Это люди, которые до последнего вздоха катались. Когда шесть лет назад Людмилы не стало, Олег продолжал кататься один и делал номера, посвящённые ей.

Таких больше нет — ушла целая эпоха. Людмила и Олег уникальны, их нельзя было ни с кем сравнить. Они много новых элементов придумали, придумали взаимодействие партнёров во время катания. Новаторы, гениальные, талантливые, богом поцелованные и потрясающе трудолюбивые люди. Их будет очень не хватать фигурному катанию», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.