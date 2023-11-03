Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли короткую программу на Гран-при во Франции

Канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли короткую программу в соревнованиях пар на этапе Гран-при ISU, проходящем во Франции. Спортсмены получили от судей 65,97 балла.

Вплотную за канадским дуэтом следуют представители Италии Сара Конти и Никколо Мачи, уступающие лидерам всего 0,66 балла. Фигуристы за свой прокат короткой программы набрали 65,31 балла.

На промежуточном третьем месте расположились французы Камий Ковалёв и Павел Ковалёв. После проката хозяева турнира получили 59,04 балла.

Гран-при ISU. Франция. Спортивные пары. Короткая программа

1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 65,97.

2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 65,31.

3. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 59,04.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.