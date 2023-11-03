«Вернусь на Олимпиаду в качестве тренера». Главные достижения Плющенко в роли наставника

Один из самых прославленных и успешных фигуристов в мире, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко 3 ноября отмечает день рождения. Можно бесконечно говорить о его победах на соревнованиях, восхищаться долгоиграющей карьерой, но не стоит забывать, что сейчас он активно развивается как тренер.

Хотя в роли наставника Евгений Плющенко обосновался всего несколько лет назад, на его счету немало заслуг. К чемпионским титулам учеников он ещё не привёл, но престижных наград те завоевали немало.

Более того, Плющенко успел поработать со многими звёздными спортсменами, а с Александрой Трусовой и вовсе съездил на чемпионат мира!

Кто знает, возможно, однажды он обойдёт на тренерском поприще даже своего учителя Алексея Мишина? Пока же вспоминаем, чем уже отметился Плющенко по другую сторону бортика.

Открыл собственную академию фигурного катания и строит катки

Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры 31 марта 2017 года, а всего через несколько дней открыл собственную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Желание поехать на пятые в своей жизни Олимпийские игры у него не пропало, просто теперь он видел себя там в ином амплуа и с другими задачами.

«Вернусь на Олимпийские игры в качестве тренера, я обещаю своим друзьям. Спорт — это моя жизнь, он всегда будет в моём сердце», — написал Плющенко у себя в соцсетях.

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Начинающий тренер быстро впрягся в рабочую рутину и озадачился строительством личного катка, а точнее, полноценной тренировочной базы. Через три с половиной года масштабный проект был реализован. Огромная ледовая арена обосновалась на участке рядом с домом Евгения в Подмосковье. Там же воздвигли уютные коттеджи и целую гостиницу для спортсменов. Более идеальные условия для тренировок сложно представить!

Но на этом олимпийский чемпион не остановился: непосредственно в Москве он тоже построил современный каток с гостиничными номерами. Открытие должно состояться в ближайшее время.

Кроме того, филиалы «Ангелов Плющенко» скоро заработают в Красноярске на базе ледового дворца «Кузбасс» и в китайском Пекине. В Поднебесной Плющенко намерен проводить мастер-классы, а также устраивать ледовые шоу.

Тренировал звёздных фигуристок, включая Трусову и Косторную

С самого начала тренерского пути Плющенко не боялся брать под своё крыло опытных и именитых фигуристов. Например, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова надеялась перезапустить под его руководством карьеру, но серьёзные травмы в конечном счёте перечеркнули эти планы.

Серьёзным вызовом для Евгения стала и работа с двукратной вице-чемпионкой мира среди юниоров Серафимой Саханович. Фактически он отговорил талантливую девушку от завершения карьеры и вернул на соревнования. К сожалению, сотрудничество с ней продержалось недолго, а закончилось довольно болезненно.

Самым же сложным испытанием для Плющенко оказался переход к нему сразу двух знаменитых воспитанниц Тутберидзе — Александры Трусовой и Алёны Косторной. Одиночницы пожаловали в его академию летом 2020-го. Саша даже раньше — ещё в мае, но тогда везде царила пандемия, поэтому тренировки в новом коллективе стартовали у неё лишь в июне на сборах в Кисловодске. Алёна присоединилась к «Ангелам» в августе, чем неприятно удивила Русскую ракету.

Евгений нашёл выход: предоставил им возможность тренироваться отдельно друг от друга, что в «Хрустальном» было нереально. По сути, он обеспечил девушкам индивидуальный подход и постарался сделать их спортивную жизнь максимально комфортной.

Евгений Плющенко с Александрой Трусовой и Дмитрием Михайловым Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Саша в огранке Плющенко действительно преобразилась. Лучше презентовала программы, а на чемпионате России — 2021 впервые во взрослой карьере откатала чисто обе программы. К чемпионату мира в Стокгольме она подошла в отличной форме. Если бы не внезапное падение в короткой с первого прыжка в каскаде, она бы наверняка забрала звание сильнейшей фигуристки планеты. Но и бронза главного старта — очень серьёзное достижение. В том числе и для Плющенко.

Косторной завоевать большие награды в том сезоне не удалось, как не удалось и восстановить тройной аксель. Однако Евгений помог ей подправить бесценный ресурс — здоровье.

«У меня было везде много травм, но «Академия Плющенко» — единственное место, где мне сказали: «Нет, ты не будешь соревноваться до тех пор, пока не вылечишься». И это было очень крутое решение. Мы лечили спину, и она до сих пор не болит. Я была удивлена!» — рассказывала Косторная на YouTube-канале «Okko Спорт | Обзоры».

Растит своих блестящих фигуристок

Переходы к Плющенко взрослых сформировавшихся фигуристок всегда вызывали бурный резонанс и критику. Якобы он не может или не хочет растить собственных спортсменов. Но это неправда, ведь болельщики уже восхищаются одарённой 14-летней Софьей Титовой, которая тренируется у Евгения с 9 лет.

«Хрустальный», где Соня прозанималась два сезона, она покинула не то что без тройных прыжков — у неё не было там даже двойного акселя. Зато в «Ангелах Плющенко» прогресс не заставил себя ждать. Незадолго до своего 10-летия девочка исполнила на полу тройной аксель, а через год активно взялась за четверные. В итоге в прошлом сезоне Титова выкатывала произвольную с четырьмя элементами ультра-си: двумя квад-сальховами и двумя трикселями.

Софья Титова Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

15-летняя Вероника Жилина — ещё одна бывшая воспитанница Тутберидзе, которая продемонстрировала большой прогресс в освоении элементов ультра-си у Плющенко. Три года назад она перешла к нему с одним четверным тулупом, а сейчас, помимо него, исполняет на соревнованиях тройной аксель, четверной сальхов и готовится добавить в контент четверной лутц.

Самая взрослая на данный момент ученица Евгения 17-летняя Софья Муравьёва попала к нему в 13 лет, находясь в безвыходном положении. Ради «Хрустального» она рискнула уйти из ЦСКА, но стажировка в группе Тутберидзе завершилась для неё отказом. К счастью, в «Ангелах» разочарованная девушка заново обрела уверенность в себе и превратилась в настоящий бриллиант женского одиночного. Выразительное катание Сони вкупе с тройными акселями позволяет ей бороться за самые высокие места на турнирах и составлять достойную конкуренцию воспитанницам Этери.

Защищает спортсменов и не боится судей

Евгений Плющенко всегда отличался смелостью в высказываниях и борьбе за справедливость. Во времена спортивной карьеры он не боялся демонстрировать недовольство судейством. На тех же Играх-2010 в Ванкувере Евгений пробежался по подиуму через высшую ступеньку, давая понять, что не согласен с занятым вторым местом. С тех пор прошло много лет, но и сейчас на посту тренера Плющенко бесстрашно сражается за честность в большом спорте. Защищает своих подопечных говорящими жестами в «кике» и мощными высказываниями после соревнований.

Так, когда на первенстве России в этом году Софья Титова заработала не очень высокие оценки за произвольную с четырьмя ультра-си, Евгений заявил, что терпеть подобный произвол не собирается.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — взорвался Плющенко в микст-зоне.

Необъективное судейство олимпийский чемпион заметил и на прыжковом турнире, который состоялся в декабре 2022-го. Евгений напомнил, что менять правила по ходу соревнований, как там случилось, — нечестно. Получился воистину крик души в защиту спортсменов!

«Если мы вспомним прыжковый турнир — отрыв моей команды был очень существенный. Федерация приходит и говорит — мы поменяли часть правил, потому что очень далеко, а надо сделать так, чтобы такого разрыва не было. Ну ёлки-палки. Может, кто-то не хочет об этом говорить, боится. Но я люблю справедливость, люблю правду. Я буду за них бороться, вынужден бороться. Потому что если уж встал на этот путь — тренера, менеджера…

Я их финансирую, помогаю им, тренирую каждый день с утра до вечера. Я тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говёшки были, а это топовые спортсмены. Топовые. И не надо говорить, что был разрыв в короткой программе. Да, он действительно был. Система судейства такая, что это всё можно отыгрывать элементарно. Что они, в общем, сегодня и сделали. Если вы не хотите видеть мою команду на первых позициях, тогда нам не по пути», — негодовал Плющенко.

С таким горением фигурным катанием, амбициозностью и любовью к своим подопечным Евгений Плющенко однажды доберётся до вершин на тренерском поприще и обязательно поедет на свою пятую Олимпиаду.

Может быть, совсем скоро — на Игры в Милане. До них осталось чуть больше двух лет.