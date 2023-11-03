Видео: короткая программа Малинина на Гран-при ISU во Франции с падением на дорожке шагов

Сегодня, 3 ноября, стартовал этап Гран-при ISU в Анже (Франция). Свои короткие программы показали мужчины: промежуточное первое место после проката занял американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира в 2023 году Илья Малинин, причём лидировать ему не помешало даже падение на дорожке шагов. По итогам выступления спортсмен получил от судей 101,58 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Ильи Малинина на этапе Гран-при во Франции.

В субботу, 4 ноября, спортсмены выступят с произвольными программами, тогда же определится победитель турнира.

Гран-при ISU. Франция. Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 101,58.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 101,07.

3. Юма Кагияма (Япония) — 97,91.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.