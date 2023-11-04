Вайцеховская: как Тутберидзе могла получить 2 высших образования, не имея связи с Россией?

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила фактологическую составляющую нашумевшего интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому.

«Лет семь или восемь назад моим собеседником оказался Михаил Белоусов — директор одного из первых в нашей стране балетов на льду. Того самого, где когда-то каталась Этери Тутберидзе с Николаем Аптером.

Проговорили мы тогда часа три, большую часть под диктофон, но беседа продолжения не получила: Михаил был сильно и небезосновательно обижен на свою бывшую звезду из подтанцовки, хотел предать огласке некоторые довольно пикантные факты американского периода, я же сказала, что совершенно не собираюсь в этом участвовать хотя бы в силу того, что у издания, где работаю, несколько иной профиль.

Сейчас же, после нашумевшего интервью просто тупо сопоставляю цифры и факты. Балет был создан Белоусовым в 1991-м по стандартной схеме. Времена были тяжёлые и голодные, соответственно, Белоусов задался целью сделать из балета выгодный бизнес и вывезти его в США. Что и реализовал в сентябре 1994 года, заручившись предварительной поддержкой американской стороны и подписав договор о намерениях.

Там действительно имела место несколько мутная история с паспортами, из-за чего часть фигуристов развернули прямо в Шереметьеве по причине сомнительных виз, и присоединилась они к труппе спустя месяц или около того.

Труппе в какой-то степени повезло: с одной стороны, их кинули с контрактом американцы, но с другой — на дворе было предрождественское время, поэтому найти дармовую еду, или возможность за эту еду где-то сплясать, было не слишком сложно. Поисками таких приработок для своих артистов Белоусов и занимался. Параллельно он искал способы как-то наладить сотрудничество с американскими продюсерами, но тут было сложнее: тех денег, которые хотел Михаил, ему давать не собирались в принципе.

А через четыре месяца случился теракт в Оклахоме, после чего коллектив стал разваливаться. Что из этого следует? Ну, хотя бы то, что героиня нашего повествования оказалась в Америке не в 18 лет (как утверждает Википедия), а в 20 с хвостиком. В 21 — после теракта, который случился 19 апреля 1995-го, оформила брак с партнёром по выступлениям. Произошло сие событие 12 мая того же года, если верить документам. После этого пара какое-то время пыталась кататься, где придётся, но не слишком успешно. И даже если по максимуму натянуть сову на глобус, ледовая эпопея в США (не готова назвать её тренерской) не могла продолжаться больше трёх лет. Потому что в 1998-м Этери вернулась в Москву.

Каким образом здесь можно насчитать «шесть лет работы в Америке», я ответить затрудняюсь. Каким образом за это, непростое во всех отношениях, время можно было получить два высших образования, не имея никакой связи с Россией за исключением дорогущих и потому редких звонков домой — тоже вопрос без ответа. Не говоря уже о том, что при той зашкаливающей степени тщеславия, которую мы так или иначе наблюдаем у героини, эти дипломы уже миллион раз были бы продемонстрированы публике.

Точно так же в пух и прах разбиваются многие другие моменты интервью. Жаль на самом деле, что Леонид Слуцкий выступил в этом разговоре не как профессиональный тренер, а как блогер-фанат с достаточно неоднозначным тренерским прошлым», — написала Вайцеховская в своём блоге на Liveinternet.