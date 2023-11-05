Фото: Елизавета Туктамышева предстала на новой фотосессии в роскошном образе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева снялась в роскошной фотосессии, где предстала в воздушном белом платье. Снимки в социальных сетях опубликовала фотограф.

Ранее Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере. «Последние два года были сложными. Я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать — но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — заявила Елизавета.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победила на соревнованиях 16-летняя Софья Акатьева, а серебряным призёром турнира стала чемпионка Европы Камила Валиева.