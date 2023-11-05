Худайбердиева: мне важно, что обо мне пишут и думают

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, как относится к хейту в свою сторону.

«Я такой по натуре человек, что хочу быть хорошей для всех. Мне важно, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я с этим, конечно, немножечко борюсь и пытаюсь как-то от этого отойти. Но всё равно мне важно, что пишут, что обо мне думают. Это не касается фигурного катания, моей работы. Понятно, что конструктивная критика, да и даже хейт за то, что ты катаешься каким-то не таким образом, как хочется человеку, это тоже окей. Но вот когда это касается внешности или моей личной жизни, всё, что касается непосредственно меня, а не только моей работы, – это меня очень сильно обижает», — сказала фигуристка в своём влоге на YouTube.

Напомним, Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным.