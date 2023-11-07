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«Мишин говорит: «Третий момент — меняем музыку». Семененко — о короткой программе

«Мишин говорит: «Третий момент — меняем музыку». Семененко — о короткой программе
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Фигурист Евгений Семененко рассказал о короткой программе «Клоун» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Да, «Клоуна» могло и не быть. Мы уже поставили с Никитой Михайловым короткую программу. А потом случилось следующее: Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата») пришёл на тренировку, посмотрел программу. Мы с Никитой Михайловым подъезжаем вместе к нему, слушаем его мнение. Алексей Николаевич говорит: «Есть три момента. Первый – вместо первого прыжка должен быть риттбергер». Я говорю: «Да, хорошо, будем работать». Он продолжает: «Второй момент – Никита, движения такие интересные, молодец, держишь планку», мне говорит: «А ты молодец, хорошо едешь, мне понравилось», дальше: «Третий момент – меняем музыку», — сказал Семененко.

Полное интервью с фигуристом доступно на «Чемпионате».

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