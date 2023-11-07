Журанков — о победителе Гран-при Франции: Адам Сяо Хим Фа стал фигуристом без слабых мест

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в 46-м выпуске подкаста «Ход коньком» обсудили результаты этапа Гран-при ISU в Анже, на котором фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу над Ильёй Малининым (США).

Боброва: Очень часто у фигуристов как? Например, Малинину сейчас прыжки легко даются, но он сосредоточен на том, чтобы катать. Выкатать вторую оценку для него важно. Кто-то катается, нацеливаясь только на прыжки, потому что знает, что ему нужно откататься чисто, иначе по-другому он не выиграет. Поэтому программа немножко уходит на второй план и спортсмен сосредотачивается на прыжках.

У Адама, как мне кажется, всё всегда в совокупности. То, как он сейчас откатал — это для него большой плюс. Он настолько гармонично делал все движения с самого начала. Все прыжки — под музыку. Как я обожаю у него в короткой два прыжка — прям чётко под музыку! Сладость вообще смотреть на это! И в произвольной у него гармония от шага к шагу, нет ничего лишнего, нет пустот. Он катает это с душой, понимает, это интересно смотреть.

Журанков: На самом деле то, что ты сейчас перечисляешь, показывает, что он стал фигуристом без слабых мест. И со своим очень ярким лицом.

Боброва: Мне сразу вспоминается Нэйтан Чен на Олимпиаде, когда он настолько натренировался, что выходил, и у него всё было гармонично. Он не бегал за прыжками, у него обе программы были классными.