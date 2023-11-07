Журанков — о низких баллах Губановой на Гран-при Франции: Настя отчасти сама виновата

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» прокомментировали прокат Анастасии Губановой, после которого фигуристка, представляющая Грузию, осталась недовольна полученными оценками.

Журанков: Ей недодают вторую оценку. Но тут Настя тоже отчасти сама виновата, будем объективны. Она сломалась в произвольной на тройном флипе. Она с него вышла, ей надо было добавлять тройной тулуп, а она вдруг почему-то остановилась, засомневалась и раз — поехала дальше. Это был такой сбой, который её подломил в произвольной программе. Она уже не зашла на три-три, сделала три-два: тройной флип — двойной тулуп. И дальше шла по нисходящей. Она не передала ощущение от программы.

Боброва: Но не на 5,75 в компонентах! У меня сестра в любителях получает 5,75 по интерпретации. А ведь у нас ещё очень приличное судейство в любительских стартах. Если не делаешь, то и не получаешь.