«Программа играла не так, как на тренировках». Семененко — о смене костюма в произвольной

Чемпион России — 2023 в мужском одиночном катании фигурист Евгений Семененко рассказал, почему после контрольных прокатов сменил костюм для произвольной программы под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».

Новый костюм Семененко по стилю схож с тем, в котором исполняет роль Ромео в фильме актёр Леонардо Ди Каприо.

«Все высказывали мнение, что программа не играет так, как играет на тренировках. Поняли, что можно что-то сделать с костюмом, потому что не так мы представляли произвольную на выступлениях, как она прозвучала на контрольных прокатах. Да, тогда риттбергер не получился, но в постановке сильных изменений не было, все движения, поставленные Бенуа Ришо, я сделал. Решили с Алексеем Николаевичем, что надо менять костюм, и как показала Уфа, решение было правильным», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В Уфе Семененко выиграл этап Гран-при России.