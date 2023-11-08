Коломенская и Фролов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани

В Казани стартовал четвёртый этап юниорской серии Гран-при России. Первыми ритм-танец показали дуэты. Анна Коломенская и Артём Фролов захватили лидерство, на 0,40 балла опередив Анну Щербакову и Егора Гончарова. Дуэты, борющиеся за третье место, и вовсе разделяет 0,01 балла. С таким преимуществом пока впереди София Загребаева и Вениамин Башуров.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап. Казань

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) – 74,00

2. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва) – 73,60

3. София Загребаева/Вениамин Башуров (Москва) – 60,30

4. Полина Жарова/Ранэль Ибатуллин (Москва) – 60,29

5. Милана Жабина/Дмитрий Пекин (Москва) – 57,57

6. Мария Сорокина/Арсений Антропов (Москва) – 55,19