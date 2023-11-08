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Коломенская и Фролов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани

Коломенская и Фролов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани
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В Казани стартовал четвёртый этап юниорской серии Гран-при России. Первыми ритм-танец показали дуэты. Анна Коломенская и Артём Фролов захватили лидерство, на 0,40 балла опередив Анну Щербакову и Егора Гончарова. Дуэты, борющиеся за третье место, и вовсе разделяет 0,01 балла. С таким преимуществом пока впереди София Загребаева и Вениамин Башуров.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап. Казань
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) – 74,00
2. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва) – 73,60
3. София Загребаева/Вениамин Башуров (Москва) – 60,30
4. Полина Жарова/Ранэль Ибатуллин (Москва) – 60,29
5. Милана Жабина/Дмитрий Пекин (Москва) – 57,57
6. Мария Сорокина/Арсений Антропов (Москва) – 55,19

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