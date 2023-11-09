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Коломенская и Фролов победили в танцах на льду на юниорском Гран-при России в Казани

В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, определились победители и призёры в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Золотые медали завоевали Анна Коломенская и Артём Фролов, выигравшие оба танца и получившие в сумме 182,16 балла. Второе место заняли Анна Щербакова и Егор Гончаров, набравшие 179,45 балла, третьими стали София Загребаева и Вениамин Башуров (150,62).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап. Казань

Танцы на льду

1. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) – 182,16.

2. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва) – 179,45.

3. София Загребаева/Вениамин Башуров (Москва) – 150,62.

4. Милана Жабина/Дмитрий Пекин (Москва) – 146,49.

5. Мария Сорокина/Арсений Антропов (Москва) – 145,43.

6. Полина Жарова/Ранэль Ибатуллин (Москва) – 144,73.

Трансляции Гран-при России доступны в Okko.