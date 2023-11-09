«Наконец-то это женское одиночное катание». Евгения Медведева — о Гран-при Франции

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о результатах Гран-при Франции в женском одиночном катании.

«Наконец-то вот это женское одиночное катание, где ты переживаешь: за кого-то радуешься, за кого-то расстраиваешься. Разные эмоции — это всегда хорошо. Для меня открытие — это Нина Пинзарроне. Сенсация случится, если у Бельгии будет три квоты, — это же круто!

Четверной тулуп (у Рион Сумийоши) — тоже борьба, тоже риск, большое уважение. Но в произвольной девочки решили, что во второй половине можно и двойными обойтись, и где-то роняли один оборот. Ну и, собственно, японка этим и поплатилась. Если бы она сделала тройной вместо двойного, то у неё было бы баллов побольше, конечно, и это сработало бы ей больше на руку.

Мне будет очень интересно посмотреть на финал Гран-при, потому что мировая конкуренция всё-таки исчисляется какими-то финалами: либо Европа и четыре континента, либо чемпионат мира — первая шестёрка. Интересно будет посмотреть на шестёрку финала Гран-при. Пока что трудно сказать, но на этом этапе было видно, что конкуренция есть, четыре человека между собой соревновались за пьедестал.

А так, конечно, если общую конкуренцию смотреть по международному фигурному катанию среди женщин… Мы привыкли к более высокой планке, вот так я скажу. Но будет интересно, насколько быстро и сильно они будут развиваться в плане ультра-си, в плане дисциплины чистого катания. Но это всё в перспективе надо будет смотреть», — сказала Медведева в «Прокат show» на Окко.