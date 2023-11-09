Маргарита Базылюк лидирует после короткой программы на юниорском ГП России в Казани
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В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, состоялась короткая программа в соревновании юниорок. Лучший результат по её итогам продемонстрировала Маргарита Базылюк. Второй была Виктория Морозова. Топ-3 замкнула Агата Петрова.
Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Девушки. Короткая программа:
1. Маргарита Базылюк – 72,06.
2. Виктория Морозова – 67,09.
3. Агата Петрова – 66,73.
4. Милана Лебедева – 66,59.
5. Софья Титова – 64,89.
6. Риана Кадырова – 64,34.
7. Арина Кудлай – 61,23.
8. Таисия Коробицына – 59,56.
9. Елизавета Лабутина – 59,32.
10. Анастасия Марасанова – 57,87.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Девушки. Короткая программа
09 ноября 2023, четверг. 17:50 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
72.06
2
Виктория Морозова
Московская область
67.09
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
66.73
Произвольную программу девушки покажут завтра, 10 ноября. Начало соревнований — в 12:45 мск.
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