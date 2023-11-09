Маргарита Базылюк лидирует после короткой программы на юниорском ГП России в Казани

В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, состоялась короткая программа в соревновании юниорок. Лучший результат по её итогам продемонстрировала Маргарита Базылюк. Второй была Виктория Морозова. Топ-3 замкнула Агата Петрова.

Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Девушки. Короткая программа:

1. Маргарита Базылюк – 72,06.

2. Виктория Морозова – 67,09.

3. Агата Петрова – 66,73.

4. Милана Лебедева – 66,59.

5. Софья Титова – 64,89.

6. Риана Кадырова – 64,34.

7. Арина Кудлай – 61,23.

8. Таисия Коробицына – 59,56.

9. Елизавета Лабутина – 59,32.

10. Анастасия Марасанова – 57,87.

Произвольную программу девушки покажут завтра, 10 ноября. Начало соревнований — в 12:45 мск.