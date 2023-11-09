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Арсений Федотов лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при России в Казани

В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, состоялась короткая программа в соревновании юниоров. По её итогам в лидеры вышел Арсений Федотов. Второй результат продемонстрировал Лев Лазарев. Топ-3 замкнул Вадим Воронов.

Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Юноши. Короткая программа:

1. Арсений Федотов – 86,13.

2. Лев Лазарев – 84,54.

3. Вадим Воронов – 82,30.

4. Иван Рамзенков – 80,53.

5. Макар Пузин – 76,55.

6. Николай Колесников – 76,06.

7. Глеб Ковтун – 75,19.

8. Михаил Тихонов – 74,28.

9. Тимофей Шелковников – 71,54.

10. Мирон Тимофеев – 61,53.

Произвольную программу юноши покажут завтра, 10 ноября. Соревнования начнутся в 15:40 по московскому времени.