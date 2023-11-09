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Арсений Федотов лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при России в Казани

Арсений Федотов лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при России в Казани
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В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, состоялась короткая программа в соревновании юниоров. По её итогам в лидеры вышел Арсений Федотов. Второй результат продемонстрировал Лев Лазарев. Топ-3 замкнул Вадим Воронов.

Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Юноши. Короткая программа:

1. Арсений Федотов – 86,13.
2. Лев Лазарев – 84,54.
3. Вадим Воронов – 82,30.
4. Иван Рамзенков – 80,53.
5. Макар Пузин – 76,55.
6. Николай Колесников – 76,06.
7. Глеб Ковтун – 75,19.
8. Михаил Тихонов – 74,28.
9. Тимофей Шелковников – 71,54.
10. Мирон Тимофеев – 61,53.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Юноши. Короткая программа
09 ноября 2023, четверг. 20:25 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
86.13
2
Лев Лазарев
Москва
84.54
3
Вадим Воронов
Москва
82.30

Произвольную программу юноши покажут завтра, 10 ноября. Соревнования начнутся в 15:40 по московскому времени.

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