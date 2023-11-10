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Луна Хендрикс без элемента выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае. Видео

Луна Хендрикс без элемента выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае. Видео
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс с не самым удачным прокатом уверенно выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Хендрикс исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп с недокрутом на втором прыжке. Аксель Луна прыгнула только в один оборот, что в короткой программе не оценивается. За свой прокат бельгийка получила 70,65 балла, что более чем на пять баллов больше результата японки Ринки Ватанабэ, занявшей второе место. Замыкает тройку ещё одна представительница Японии Хана Ёсида.

Трансляции Гран-при ISU доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,65.
2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 65,09.
3. Хана Ёсида (Япония) — 64,65.
4. Нина Петрыкина (Эстония) — 62,58.
5. Чэнь Хунъи (Китай) — 62,57.
6. Ань Сяни (Китай) — 61, 86.

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