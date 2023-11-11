Адам Сяо Хим Фа выиграл Гран-при Китая в мужском одиночном катании

Фигурист Адам Сяо Хим Фа (Франция) стал победителем четвёртого этапа Гран-при ISU, проходящего в Чунцине (Китай). На втором месте лидировавший после короткой программы японец Сёма Уно. Замкнул тройку призёров Михаил Шайдоров из Казахстана.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Мужчины. Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 298,38.
2. Сёма Уно (Япония) — 279,98.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 264,46.
4. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,95.
5. Габриэле Франджипани (Италия) — 251,59.
6. Сота Ямамото (Япония) — 245,58.
7. Цзинь Боян (Китай) — 237,28.
8. Ли Си Хён (Южная Корея) — 209,13.
9. Джимми Ма (США) —205,16.
10. Цзюйвэнь Сюй (Китай) — 193,79.
11. Дайвэй Дай (Китай) — 185,56.
12. Лукас Бруссард (США) — 181,15.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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