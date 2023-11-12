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Ученица Плющенко Муравьёва выиграла 4-й этап Гран-при России в Казани, Валиева — вне топ-3

Ученица Плющенко Муравьёва выиграла 4-й этап Гран-при России в Казани, Валиева — вне топ-3
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В Казани завершились соревнования в женском одиночном катании в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию. Его победительницей стала 17-летняя ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Второе место заняла действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, тройку призёров замкнула Дарья Садкова.

Отметим, что лидировавшая по итогам КП Камила Валиева неудачно выступила в ПП и заняла лишь четвёртое место. Валиева упала на четверном тулупе.

Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап. Женщины. Итоги

1. Софья Муравьёва – 228,81 балла.
2. Алина Горбачёва – 219,02.
3. Дарья Садкова – 214,54.
4. Камила Валиева — 213,59.
5. Арина Кшецкая – 189,72.
6. Мария Талалайкина – 183,29.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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