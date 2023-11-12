Валиева на Гран-при в Казани показала худший результат на турнирах с 2019 года

Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка Европы, на четвёртом этапе Гран-при России в Казани показала свой худший результат на турнирах с 2019 года. По итогам двух программ спортсменка стала четвёртой, получив от судей 213,59 балла.

В последний раз фигуристка получала такое количество баллов или менее во время юниорской карьеры: в сезоне-2019/2020 Валиева получала 200,71 балла на этапе юниорского Гран-при во Франции и 207,47 балла в финале Гран-при среди юниоров.

Напомним, после короткой программы на Гран-при в Казани Камила Валиева шла на первом месте. Однако в произвольной программе спортсменка упала с четверного тулупа и на дорожке шагов, а также ей полностью не засчитали одну секвенцию.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.