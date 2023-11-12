Валиева не попала в топ-3 впервые с Олимпиады-2022

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева не попала в топ-3 на турнире впервые с Олимпиады 2022 года, сообщает Sports.ru.

Сегодня фигуристка заняла четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани, набрав 213,59 балла по сумме программ. Валиева с ошибками выступила с произвольной программой на турнире, вследствие чего получила от судей два штрафа: за падения с четверного тулупа и на дорожке шагов. Победила Софья Муравьёва (228,81). В личном турнире на Олимпийских играх в Пекине Валиева также была четвёртой.

Таким образом, Камила лишь второй раз в карьере осталась без медалей на взрослых турнирах, не считая чемпионата России — 2022, где её победный результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.