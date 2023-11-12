Мишина и Галлямов прокомментировали поставленный мировой рекорд на ГП в Казани

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов дали комментарий о своём выступлении на этапе Гран-при в Казани.

«Обратили внимание на мировой рекорд? Честно, не обратили, но вот уже второй раз слышим, нам приятно», — приводит слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Честно, мы не знаем, сколько баллов мы набрали. За произвольную видел, но уже забыл. Мы не обращаем внимания, можем быть только довольны или недовольны прокатом. Сегодня да, довольны прокатом, конечно, никуда без мелочей, но в целом вариант рабочий», — добавил Галлямов.

«Следим ли за международной серией Гран-при? Когда есть время, я всегда смотрю, когда нет — слежу за таблицей, результатами. Конечно, интересно, мы фанаты фигурного катания, следим за всем, за чем успеваем. На самом деле, баллы сравнивать неправильно, на каждом соревновании они отличаются. Конечно, не хватает российских пар, но появляются свои фавориты. Тоже интересно», — сказала Мишина в интервью Матросовой.

«За друзьями слежу, всегда на связи. Уровень мирового парного катания остался прежним? Видно же по баллам», — добавил Галлямов.