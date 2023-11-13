Ча Джун Хван и Владимир Литвинцев снялись с Гран-при ISU в Финляндии

Фигурист Ча Джун Хван из Южной Кореи и представитель Азербайджана Владимир Литвинцев не выступят на Гран-при Эспоо, в Финляндии. На официальном сайте ISU фамилии спортсменов вычеркнуты из заявочного листа.

В списке участников этапа Гран-при в Эспоо значатся: Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Кевин Аймоз (Франция), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сюн Сато (Япония), Косиро Симада (Япония), Лиам Капейкис (США), Джимми Ма (США).

Пятый этап Гран-при ISU состоится в Эспоо с 17 по 19 ноября. В личном зачёте по совокупности этапов лидирует Адам Сяо Хим Фа (Франция), на втором месте американский фигурист Илья Малинин, на третьей строчке Сота Ямамото (Япония).