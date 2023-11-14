Боброва — о Горбачёвой: молодец, что попробовала четверной сальхов. Жаль, не получилось

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о произвольной программе фигуристки Алины Горбачёвой под саундтрек из фильма «Ход королевы».

Горбачёва исполняет программу в белом платье-рубашке, напоминающем халат.

«Мне понравилась программа на контрольных прокатах. На её первом этапе она катала не так уверенно и мощно, и я обратила внимание на её халат. Меня это начало отвлекать, потому что я стала вглядываться во что-то другое, а не в программу. А в этот раз я была полностью погружена в программу, и только в конце, на поклоне поняла, что спереди появились камушки на костюме.

Алина – большая молодец. Молодец, что попробовала четверной сальхов. Очень жаль, что у неё не получилось. На видео с тренировок он выглядит достаточно стабильным. Но как кто-то недавно сказал в интервью, можно выкладывать сколько угодно ультра-си с тренировок, но если ты не делаешь их на соревнованиях…» — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».