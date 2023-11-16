Авербух: Кондратюк готов к любви, к эмоциям, к чувствам — это очень подкупает зрителей

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк справляется с ролью тореадора Эскамильо в ледовом шоу «Кармен».

Изначально роль должен был исполнять Алексей Ягудин, однако он перенёс две операции на коленях, и его экстренно заменил Кондратюк.

«Лёша Ягудин — это Лёша Ягудин, Лёша — это навсегда, и он может всё. Безусловно, Лёша — выдающийся фигурист, и быть таким, как он, невозможно.

Марк делает партию такой, какой он её видит, какой я её для него обрисовал. Это яркий, взрывающийся, молодой, активный, амбициозный тореадор, который не может не вызывать восхищение у дам. И совсем другой характер, нежели тот, который показывал Ягудин.

Лёша в силу статуса и опыта выходил на лёд самоуверенным, знающим себе цену. Марк же сам готов к любви, к эмоциям, к чувствам — это очень подкупает зрителей. Плюс он находится сейчас в блестящей форме.

Исполняет суммарно около 10 тройных лутцев, а в Питере и в Екатеринбурге на бис исполнял и четверной сальхов, и четверной лутц — в общем, куражится. Это действующий спортсмен, он находится в топе сборной России. Поэтому здесь, конечно, спортивное катание — и очень эмоциональное, Марк всё пропускает через себя», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».