Чайковская — о тараканах в самарской гостинице: зачем вы подхватываете эту тему?

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская на пресс-конференции перед пятым этапом Гран-при России по фигурному катанию в Самаре высказалась об условиях проживания спортсменов.

«Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого. Вообще странно, что вы подхватываете эту тему. Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, соревнования взрослых фигуристов в рамках пятого этапа Гран-при России пройдут 18-19 ноября. Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.