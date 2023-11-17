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Гендиректор самарской гостиницы — о жалобах фигуристок: чувствуется, девочки избалованные

Гендиректор самарской гостиницы — о жалобах фигуристок: чувствуется, девочки избалованные
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Генеральный директор самарской гостиницы «Волга» Владилен Зотов прокомментировал жалобы российских фигуристок на условия проживания в отеле, в котором разместились участники пятого этапа Гран-при России в Самаре.

«Слышал только, что одна из девушек пожаловалась, что в гостинице везде паркетные полы, а в том номере, где она жила, есть какие‑то потёртости на полах. У нас действительно одна из немногих гостиниц, где полы паркетные. Здание в своё время строилось как министерское, поэтому полы именно такие. И по качеству паркетные полы намного выше уровнем, чем другие. В мире ничего лучше ещё не придумано», — сказал Владилен Зотов «Матч ТВ».

Ранее в соцсетях появились видео и фото с жалобами участниц юниорского Гран-при на условия в гостинице.

«Чувствуется, девочки избалованные. Они у нас жили по цене со скидкой в 1200 рублей. У нас в городе есть другая гостиница, пятизвездочная. Номера по 20 тысяч. Можете жить там, пожалуйста! Возможно, там чаще меняют всё», — добавил Зотов.

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