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Тренер фигуристки, упавшей с поддержки на юниорском ГП: с ней всё в порядке

Тренер фигуристки, упавшей с поддержки на юниорском ГП: с ней всё в порядке
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Тренер Филипп Тарасов, работающий с фигуристкой Варварой Медведевой, прокомментировал состояние спортсменки после падения во время проката произвольной программы на юниорском этапе Гран-при России в Самаре.

«С Варей всё в порядке. Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки», — цитирует Филиппа Тарасова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, 16 ноября, во время выступления Варвары Медведевой в паре с Павлом Астаховым фигурист, выполняя поддержку, не удержал партнёршу. Фигуристка ударилась об лёд, получив рассечение головы. Несмотря на происшествие, пара докатала произвольную программу до конца. После этого фигуристка была отправлена в больницу, где прошла необходимое медобследование.

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Фигуристка Варвара Медведева упала с поддержки на юниорском Гран-при России в Самаре
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