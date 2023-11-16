Фигуристка Варвара Медведева упала с поддержки на юниорском Гран-при России в Самаре

16-летняя фигуристка Варвара Медведева получила травму во время произвольной программы на этапе юниорской серии Гран-при России в Самаре. Во второй части проката Павел Астахов не удержал партнёршу и, съехав по его спине, она ударилась об лёд и получила рассечение головы.

Несмотря на это, пара сумела собраться и завершить программу.

Фигуристка Медведева была в срочном порядке отправлена на обследование. Варваре сделали КТ головы. К счастью, всё обошлось, не потребовались даже швы, сообщает «РИА Новости Спорт».

После короткой программы Медведева и Астахов, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе, занимали третье место, по итогам двух дней соревнований стали пятыми.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.